Eine 56-Jährige kam am Samstag gegen 16.10 bei Reichelsheim (Odenwald) mit ihrem Motorrad von der Landstraße ab.

Die Frau stürzte nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve an einer abschüssigen Stelle zwischen Winterkasten und B47 in den Wald. Ein Hubschrauber brachte sie schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in die Klinik. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.