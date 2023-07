"Reichsbürger" aus Hessen bleiben in U-Haft

Kurzmeldung "Reichsbürger" aus Hessen bleiben in U-Haft

Nach einer Großrazzia in der gewaltbereiten "Reichsbürger"-Szene vor einem halben Jahr bleiben 22 Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe nach Angaben vom Mittwoch. Bei allen sei der Haftgrund der Fluchtgefahr gegeben, in einigen Fällen auch jener der Schwerkriminalität. Haftfortdauer sei wegen Umfang und Schwierigkeit des Verfahrens gegeben. Ein mutmaßlicher Rädelsführer, "Heinrich XIII. Prinz Reuß", war damals in Frankfurt festgenommen worden. Die Gruppe soll Umstürze geplant haben.