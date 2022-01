Das Reifenlager in einem Gewerbegebiet in Bad Homburg brannte am Freitagabend.

In Bad Homburg ist ein Reifenlager in Flammen aufgegangen. 150 Feuerwehrleute bekämpften den Großbrand in der Silvesternacht. Auch in Hanau brannte es in einem Industriegebiet.

Das Feuer in einem Reifenlager in einem Gewerbegebiet in Bad Homburg brach am Freitagabend aus. Wie die Polizei mitteilte, brannte es im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Hauses. Dort sollen über 1.000 Reifen gelagert worden sein.

Die Feuerwehr warnte die Bevölkerung am Abend vor dem Geruch und bat, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es bestehe aber keine Gefahr. Gegen Mitternacht kam die Entwarnung der Feuerwehr, dass der Brand gelöscht sei. Allerdings können die Nachlöscharbeiten noch bis zum Nachmittag des Neujahrstages andauern, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand.

Feuerwehren aus Rhein-Main-Gebiet im Einsatz

Bis zu 150 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, hinzu kämen Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes und der Polizei. Um das Feuer zu bändigen, wurden zahlreiche Feuerwehren aus dem Rhein-Main-Gebiet angefordert, darunter die Feuerwehren aus Frankfurt, Oberursel (Hochtaunus), Bad Nauheim (Wetterau) und Kronberg (Hochtaunus).

Brandursache und Schadenshöhe sind bislang unklar. Das Gebäude soll im Tagesverlauf von der Polizei untersucht werden. Die oberen Etagen des Hauses wurden als Wohnungen genutzt. Ob diese weiterhin bewohnbar sind, ist noch unklar.

Lagerhalle in Hanau in Brand

Auch im Industriehafen von Hanau brannte in der Silvesternacht eine Lagerhalle. Die Feuerwehr warnte die Bevölkerung per Twitter in der Nacht zu Samstag vor dem Großbrand: Die Menschen sollten Fenster und Türen geschlossen halten und das Gebiet weiträumig umfahren. Laut Polizei bestand aber keine akute Gefahr für die Öffentlichkeit. Man habe keine Kenntnis von Giftstoffen oder ähnlichem gefährlichen Material, hieß es am frühen Samstagmorgen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist nach eigenen Angaben voraussichtlich bis in die Mittagstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist bislang unklar, der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 1 Million Euro.

Zu einem weiteren Brand kam es im Bad Hersfelder Ortsteil Asbach. Am Samstagmorgen stand ein Bauernhof mit Stallungen und einem angrenzendem Wohnhaus in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung des Besitzers sei nicht mehr bewohnbar. Verletzt worden sei aber niemand. Der Sachschaden wird auf circa 400.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar.