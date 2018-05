Großeinsatz an der Unfallstelle auf der A3.

Großeinsatz an der Unfallstelle auf der A3. Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein Reisebus ist auf der A3 bei Frankfurt verunglückt, 13 Menschen wurden leicht verletzt. Zur Bergung des Busses ist ein Kran notwendig. Für den Berufsverkehr hat der Unfall erhebliche Folgen.

Geduldsprobe für Autofahrer auf der A3 rund um Frankfurt: Nach dem Unfall mit einem Reisebus bei Raunheim (Groß-Gerau) ist in Fahrtrichtung Würzburg nur eine Fahrbahn frei, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Verkehr staut sich auf mehr als zehn Kilometern - über das Wiesbadener Kreuz bis zum Rasthof Medenbach. Auch die A66 ist überlastet.

Wann wieder alle Spuren freigegeben werden können, ist noch nicht klar. Für die Bergung des Busses muss ein Kran aufgestellt werden. Dafür muss laut Polizei allerdings noch eine Stromoberleitung der Deutschen Bahn abgestellt werden, die an der Autobahn verläuft. Experten dafür seien vor Ort. Ob dadurch auch Behinderungen im Zugverkehr entstehen, konnte die Polizei nicht sagen.

Busfahrer mit Baustelle überfordert

Ein niederländischer Bus mit einer indischen Reisegruppe war kurz vor Mitternacht an einer Baustelle gegen einen Fahrbahnteiler geprallt. Zwölf Passagiere sowie der 66 Jahre alte Busfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Elf Menschen mussten in Krankenhäusern ambulant versorgt werden. Die übrigen Mitglieder der Gruppe wurden mit einem Bus der Feuerwehr zu ihrem Zielort, einem Hotel in Offenbach, gefahren.

Der Busfahrer sei mit der Verkehrsführung im Bereich der Baustelle offenbar überfordert gewesen, erklärte die Polizei. Die A3 war an der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.

