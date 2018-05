Großeinsatz an der Unfallstelle auf der A3.

Ein Reisebus ist auf der A3 bei Frankfurt verunglückt, 13 Menschen wurden leicht verletzt. Es kam zu kilometerlangen Staus.

Ein Reisebus-Unfall mit mehreren Leichtverletzten hat die A3 am Freitag für Stunden blockiert. Bei Raunheim (Groß-Gerau) westlich von Frankfurt war die A3 am Morgen zeitweise voll gesperrt. Fahrzeuge stauten sich auf mehreren Kilometern, wie die Polizei mitteilte. Ungehindert konnte der Verkehr erst am Nachmittag wieder fließen.

Unfallstelle unter Hochspannungsleitung

Der Unfall hatte sich bereits kurz vor Mitternacht ereignet. Der mit einer indischen Gruppe besetzte Bus war an einer Baustelle gegen einen Fahrbahnteiler geprallt. Zwölf Passagiere sowie der 66 Jahre alte Busfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Busfahrer sei mit der Verkehrsführung im Bereich der Baustelle offenbar überfordert gewesen, erklärte die Polizei.

Ein Problem bei den Bergungsarbeiten war, dass die Unfallstelle unter einer Hochspannungsleitung lag, wie ein Polizeisprecher sagte. Damit die Helfer mit einem Kran gefahrlos arbeiten konnten, musste die Stromleitung abgeschaltet werden.