Umgekippter Reisebus an Unfallstelle in Kroatien Bild © Imago Images

Reisebus aus Frankfurt in Kroatien verunglückt - 10 Tote

Bei einem schweren Busunfall in Kroatien sind am Sonntagmorgen mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Personen wurden verletzt. Der Fernbus war in Frankfurt mit dem Ziel Pristina gestartet.

Bilder zeigen den umgekippten Reisebus in einem Straßengraben an der Autobahn A3 bei Slavonski Brod im östlichen Kroatien. Laut Medienberichten kamen bei dem Unglück am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr mindestens zehn Menschen ums Leben, wie unter anderem das kroatische Staatsfernsehen HRT unter Berufung auf die Polizei berichtet.

Verschiedene Medien berichteten außerdem von 42 bis 45 Verletzten, die Angaben über Schwerverletzte schwankten dabei zwischen 8 und 15. Insgesamt befanden sich aber wohl 67 Passagiere und zwei Fahrer an Bord. Einer der Fahrer soll unter den Toten sein.

Regelmäßige Busverbindung

Der Fernbus war auf dem Weg von Frankfurt in die kosovarische Hauptstadt Pristina. Reiseveranstalter war ein deutsch-kosovarisches Busunternehmen mit Sitz in Stuttgart, das mehrere Verbindungen in den Kosovo anbietet. Vom Frankfurter Hauptbahnhof werden laut Homepage regelmäßig vier Ziele angesteuert.

Wie es genau zu dem Unfall an der Grenze von Kroatien und Bosnien-Herzegowina kam, war zunächst unklar. Auch zur Herkunft der Opfer gab es vorerst keine Angaben. Vertreter des Busunternehmens waren am Mittag auf dem Weg zur Unglücksstelle und machten vorerst keine näheren Angaben.

Das Auswärtige Amt steht nach Auskunft einer Sprecherin zusammen mit der deutschen Botschaft in Zagreb in Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort. Angaben zu den Verunglückten konnte sie zunächst nicht machen.