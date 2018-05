Da ihm die Sicherheitsanweisungen nicht passten, hat ein Passagier eines Fluges von Peking nach Frankfurt auf eine Stewardess eingeprügelt. Die Handgreiflichkeiten in luftiger Höhe haben drastische Konsequenzen.

Im Streit über Sicherheitsanweisungen ist ein Passagier in einem Flugzeug von Peking nach Frankfurt auf eine Stewardess losgegangen. Dabei zog er die Frau unter anderem an den Haaren, wie die Bundespolizei am Freitag in Frankfurt mitteilte.

Attacke kostet Mann den Job

Nach der Landung auf Deutschlands größtem Flughafen wurde der 44-jährige Chinese festgenommen. Eigentlich hätte er eine Gruppe von 16 chinesischen Touristen auf ihrer Reise durch Deutschland, Tschechien und Österreich begleiten sollen.

Laut Bundespolizei stellte ihn sein Chef nach dem Zwischenfall am Donnerstag sofort frei. Er habe nicht nach Deutschland einreisen dürfen und sei mit einer anderen Maschine wieder nach Peking zurückgeschickt worden. Die Gruppe habe ihre Tour mit einem anderen Reiseführer antreten können.

Sendung: YOU FM, 11.05.2018, 16 Uhr