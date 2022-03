Ein mutmaßlich obdachloser Mann ist am Dienstag an der Haltestelle Marktplatz in Offenbach von einer S-Bahn touchiert worden und hinter der Bahn ins Gleis gestürzt.

Reisende zogen den 45-Jährigen aus dem Gleis, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er habe aus einer Platzwunde am Kopf geblutet. Zeugen zufolge war der Mann zuvor über den Bahnsteig getorkelt und gestolpert.