Auf dem Pony- und Freizeitgelände Ebentaler Hof bei Rüdesheim laufen auch am Montag noch die Löscharbeiten. Der Großbrand griff auf Stallungen und Wohnhäuser über. Eine Feuerwehrfrau wurde verletzt.

Audiobeitrag Audio Audio Ende des Audiobeitrags

Rund 15 Feuerwehrleute sind am Montag noch am Ebentaler Hof bei Rüdesheim (Rheingau-Taunus) im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. Dort, wo am frühen Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen war, flammen auch tags darauf noch immer wieder kleinere Brände auf. Ein Ende der Nachlöscharbeiten sei nicht vor dem Nachmittag in Sicht.

Sowohl die Stallungen als auch Wohnhäuser wurden laut Feuerwehr von den Flammen zerstört. Schwarze Rauchwolken waren weithin sichtbar. Etwa 150 Einsatzkräfte waren am Sonntag vor Ort. Sie brachten Tanklöschfahrzeuge mit: Der Ebentaler Hof ist so hoch im Taunus gelegen, dass dort nur wenig Druck auf den Leitungen ist.

Feuerwehrfrau muss ins Krankenhaus

Eine Feuerwehrfrau kam ins Krankenhaus. Die Pferde konnten von den Betreibern rechtzeitig gerettet werden. Durch die Flammen wurden die Gebäude so stark beschädigt, dass sie teils einsturzgefährdet sind. Der Dachstuhl eines Wohnhauses brannte aus, durch die Löscharbeiten sei das Haus nicht mehr bewohnbar, sagte der Feuerwehrsprecher.

Warum das Feuer ausbrach, ist auch am Montag noch unklar, ebenso die Schadenshöhe. Der Ebentaler Hof vermietet Zimmer und bietet Ponyreiten für Kinder an.

Wohnhaus und Stallungen standen in Vollbrand. Bild © Wiesbaden112.de

Sendung: hr-iNFO, 21.07.2019, 20 Uhr