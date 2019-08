Der Angeklagte am Donnerstag am Hanauer Landgericht.

Der Angeklagte am Donnerstag am Hanauer Landgericht. Bild © picture-alliance/dpa

Im September 2018 wurde im Main-Kinzig-Kreis die Betreiberin eines Reiterhofs getötet. Der Angeklagte hat zu Beginn des Mordprozesses am Landgericht Hanau eine Aussage angekündigt.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Reiterhof-Chefin in Schöneck (Main-Kinzig) kündigte der geständige Täter eine Aussage an. Beim Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Landgericht Hanau teilten seine Verteidiger mit, dass sich der 23-Jährige beim nächsten Termin am 6. September zu den Tatvorwürfen äußern wolle.

Er werde sich in etwa so einlassen, wie er es bereits bei der Polizei getan habe. Bei Vernehmungen hatte der Angeklagte die Tat gestanden.

Noch Fragen zum Motiv

Der damalige Hilfsarbeiter auf dem Reiterhof soll seine Chefin mit einem Seil erwürgt haben. Die Tat ereignete sich am 10. September 2018 im Schönecker Ortsteil Büdesheim.

Nach einem Streit im Zusammenhang mit dem zwischenzeitlich gekündigten Arbeitsplatz soll der Mann der 51-Jährigen laut Anklage plötzlich ein Seil um den Hals gelegt und sie erdrosselt haben.

"Bei der Motivlage sind aber noch viele Fragen offen", sagte Staatsanwalt Alexander Voigt. Denn der Angeklagte hatte den Angaben zufolge während der Tat kurz von seinem Opfer abgelassen. Die Frau habe ihm 2.500 Euro aus einer Schublade geboten. Doch der Angeklagte habe das Geld abgelehnt und seine Tat vollendet.

Tochter des Opfers will lebenslange Haft

Die Polizei war unmittelbar nach Tat zunächst von einem Selbstmord ausgegangen. Erst nach der Obduktion der 51-Jährigen stand fest, dass sie getötet worden war. Die Spur führte schnell zu dem Pferdepfleger, der sich jedoch bereits abgesetzt hatte.

Ermittler nahmen den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Hilfsarbeiter im Januar 2019 in Niederösterreich fest. Nach dem Todesfall in Schöneck hatte er in Österreich eine neue Stelle angenommen.

Die Tochter der Getöteten tritt als Nebenklägerin in dem Prozess auf. Über ihren Anwalt ließ sie verlautbaren, dass sie am Ende des Prozesses auf jeden Fall eine lebenslange Freiheitsstrafe fordern werde.

Sendung: hr-iNFO, 29.08.2019, 7.45 Uhr