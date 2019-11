Beim Ausritt hat eine Frau in Schöffengrund (Lahn-Dill) ein Knalltrauma erlitten.

Sie war am vorigen Mittwoch in Höhe der Baustoffhandlung im Ortsteil Laufdorf unterwegs, als sie, so die Polizei am Dienstag, "einen unheimlich lauten Knall" hörte. Der Schuss oder Knall kam wohl von der dem Betrieb gegenüberliegenden Straßenseite. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.