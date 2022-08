Reizgas in Straßenbahn versprüht

Bei einem Streit in einer Straßenbahn in Darmstadt ist Polizeiangaben zufolge am frühen Dienstagabend ein 31-Jähriger durch Pfefferspray verletzt worden.

Laut Polizei gerieten Opfer und Täter gegen 18 Uhr aus unbekanntem Anlass in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Nachdem Angriff flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.