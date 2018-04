Radarfalle an einer Straße

Radarfalle an einer Straße Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Positive Bilanz der Polizei: Die meisten Autofahrer waren während des "Blitzmarathons" vorbildlich unterwegs. Das Bild trübten 43 Raser, ein trauriger Rekord - und das, was die Beamten sonst noch in den Autos entdeckten.

700 Beamte, 300 Messstellen in Hessen, von 6 bis 22 Uhr Radarkontrollen – nach dem zweiten europaweiten Blitzmarathon am Mittwoch zog die Polizei am Tag danach eine positive Bilanz. Von rund 245.000 kontrollierten Fahrzeugen waren rund 11.000 zu schnell - das entspricht rund vier Prozent.

Das Gros der Autofahrer sei vorschriftsmäßig unterwegs gewesen, teilte das federführende Polizeipräsidium Mittelhessen am Donnerstag mit. Wenn Tempo-Limits überschritten worden seien, dann in geringem Maße - meist ging es um Überschreitungen von bis zu 20 Stundenkilometern.

Doch es gab auch einige Ausreißer:

43 Raser waren so schnell unterwegs, dass sie für mindestens vier Wochen den Führerschein abgeben müssen. Das greift bei Tempoüberschreitungen von innerorts mehr als 30 km/h und außerhalb geschlossener Ortschaften von mehr als 40 km/h.

An einer Kontrollstelle auf der B44 bei Biblis (Bergstraße) brachte es der Spitzenreiter auf 189 km/h - bei erlaubten 100 km/h: ein Negativrekord an diesem Tag.

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein Autofahrer am Ausbauende der A661 bei Egelsbach (Offenbach) unterwegs. Er rauschte mit 150 km/h durch eine 70 km/h-Zone. Außerdem stellten die Beamten bei dem Raser eine Taschenlampe mit integriertem Elektroschocker sicher.

An einer Blitzstelle in Frankfurt trafen die Beamten einen alten Bekannten: Der Fahrer war kurz zuvor an der gleichen Stelle von den Kollegen schon einmal wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten worden.

Im Kreis Marburg-Biedenkopf stoppten die Beamten einen Lkw-Fahrer, der für seinen Zwölf-Tonner keinen Führerschein hatte. Bei seinem Beifahrer wurden Betäubungsmittel gefunden:

An einer Kontrollstelle in Mittelhessen gab ein Motorradfahrer Gas und raste an den Beamten vorbei. Auf den 24 Jahre alten Halter der Maschine kommt nun eine Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu.

Die Kontrollstellen waren vorab bekannt gegeben worden. Der letzte Blitzermarathon fand vor einem Jahr statt. Die Polizei nahm landesweit das Tempo von etwa 190.000 Fahrzeugen in den Blick. Ergebnis: rund 10.000 fuhren zu schnell.

Sendung: YOU FM, 19.04.2019, 16 Uhr