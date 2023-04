Ein Ladendieb hat sich am Donnerstag in der Frankfurter Innenstadt gegen einen Detektiv gewehrt, der ihn beim Diebstahl von Parfumflaschen aus einer Drogerie erwischt hatte.

Eine Streife der Stadtpolizei in der Nähe griff ein, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der 31-Jährige schlug nach den Polizisten. Er wurde in die Haftzellen des Präsidiums gebracht.