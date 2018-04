Die verwilderte Rennbahn in Frankfurt.

Bild © hessenschau.de

Der Frankfurter Rennklub muss das ehemalige Rennbahngelände in Niederrad herausgeben. Eine Revision des Klubs gegen frühere Urteile scheiterte vor dem Bundesgerichtshof. Der Deutsche Fußballbund (DFB) will auf dem Gelände, das der Stadt gehört, eine Akademie bauen.

Unter den fast vierjährigen Rechtsstreit um das Gelände der Frankfurter Pferderennbahn im Stadtteil Niederrad hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe einen Schlussstrich gezogen. Der XII. Zivilsenat entschied am Mittwoch, dass der Rennklub das Gelände herausgeben muss. Der Deutsche Fußballbund (DFB) will dort eine Fußballakademie bauen.

Schon Zwangsvollstreckung nicht verhindert

Der BGH wies die Revision des Klubs gegen das Räumungsurteil zurück. Schon Landgericht und Oberlandesgericht hatten den Rennklub zur Herausgabe des Geländes verurteilt. Dieser war beim BGH auch mit seinem Antrag gegen die Zwangsvollstreckung gescheitert, so dass schon vor wenigen Tagen Bagger anrollen und erste Tatsachen schaffen konnten.

Die Stadt Frankfurt hatte die Rennbahn 2010 an die Hippodrom GmbH vermietet. Diese wiederum hatte einen Vertrag mit dem Rennklub als Betreiber geschlossen. Im August 2014 schlossen Stadt und Hippodrom einen Aufhebungsvertrag. Der Klub hielt die Aufhebung für sittenwidrig.

Aufhebungsvertrag nicht sitttenwidrig

Dieser Auffassung jedoch widersprach nun der BGH. Nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit können die Parteien einen Mietvertrag auch dann durch Aufhebung beenden, wenn die Mietsache einem Dritten überlassen wurde. Zudem konnte die Hippodrom GmbH den Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Rennklub kündigen, wie der Senat betonte.

Der Anwalt des Rennklubs argumentierte in der Verhandlung noch mit der ursprünglichen Absicht der Stadt, den Rennbetrieb langfristig zu sichern und forderte weitere Feststellungen durch das Landgericht. Auch dem gaben die Karlsruher Richter nicht stattt.

Eröffnung der Fußball-Akademie in drei Jahren geplant

Bereits im November hatte das Landgericht Frankfurt entschieden, dass die Tribüne der Galopprennbahn abgebaut werden darf. Mehrere Vereine hatten sich daraufhin die meisten der rund 1.000 Klappsitze gesichert.

Der DFB will seine 120 Millionen teure Akademie 2021 in Betrieb nehmen. Nach den ursprünglichen Plänen sollte bereits in diesem Frühjahr mit dem Bau begonnen werden.

Sendung: hr-iNFO, 18.04.2018, 16.00 Uhr