Die Deutsche Rentenversicherung Hessen hat vor Trickbetrügern gewarnt.

Diese gäben sich am Telefon als Mitarbeiter aus, um vor allem alte Menschen um deren Geld zu bringen, teilte sie am Freitag mit. In vielen Fällen werde der Anruf technisch manipuliert, sodass die echte Telefonnummer der Rentenversicherung angezeigt werde. Diese riet, in Zweifelsfällen sofort das Servicetelefon anzurufen.