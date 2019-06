Die Rentenversicherung in Hessen hat vor Anrufen von Trickbetrügern gewarnt.

Diese würden sich als Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung ausgeben, auf dem Display erscheine durch technische Manipulation die dazugehörige Rufnummer, teilte die Versicherung in Frankfurt am Montag mit. Ziel der Betrüger sei es, unter verschiedenen Vorwänden persönliche Daten zu erfahren oder Überweisungen zu veranlassen. Auch würden gefälschte Briefe verschickt, in denen zu Zahlungen aufgefordert werde. Vor allem ältere Menschen seien betroffen.