Dutzende Waffen, jede Menge Munition und Schwarzpulver: Die Frankfurter Polizei hat die Wohnung eines 67 Jahre alten Rentners durchsucht – und dabei eine Überraschung erlebt.

45 Kurzwaffen, 20 Langwaffen, dutzende Waffenteile, 100 Kilo Munition und 15 Kilo Schwarzpulver: Was sich liest wie die Ausstattung einer ganzen Kompanie, lagerte in der Wohnung eines einzigen Rentners in Frankfurt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war sie am Dienstag bei einer Wohnungsdurchsuchung im Stadtteil Harheim überraschend auf das Waffenarsenal gestoßen. Das Amtsgericht hatte die Durchsuchung der Wohnung des 67 Jahre alten Rentners ursprünglich angeordnet, weil dieser Waffenteile bestellt hatte. Der Mann besitzt dafür keine Erlaubnis.

Munition selbst gebaut

In der Wohnung und den Kellerräumen fanden die Ermittler neben Waffen, Munition und Schwarzpulver noch Werkzeuge und Chemikalien. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Rentner offenbar selbst Munition hergestellt und diverse Waffen baulich verändert – und dann vermutlich im Internet angeboten.

Die Ermittlungen dauern noch an. Der Rentner kam nach Abschluss des Polizeieinsatzes wieder auf freien Fuß.

Sendung: hr-iNFO, 25.04.2018, 12 Uhr