Parallel zum Prozess um den Mord an Walter Lübcke ist am Donnerstag in Gelnhausen (Main-Kinzig) ein Rentner vor Gericht gekommen.

Der 71 Jahre alte Mann soll im Internet unter anderem geschrieben haben, der Kasseler Regierungspräsident "gehört auf der Stelle abgeknallt". Die Anklage wertet dies als einen öffentlichen Aufruf zu einer Straftat (42 Ds - 60 Js 4926/19), wie ein Sprecher des Amtsgerichts mitteilte. Demnach veröffentlichte der Mann in einer Chat-Gruppe insgesamt zwei Hasskommentare zu einer Rede Lübckes.