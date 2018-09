Wegen eines Rettungseinsatzes am Frankfurter Hauptbahnhof sollte ein Mann eine andere Rolltreppe benutzen. Das verärgerte ihn offenbar so sehr, dass er die Sanitäterinnen beschimpfte und eine von ihnen körperlich anging. Nun steht der 69-Jährige vor Gericht.

Er soll Sanitäterinnen und Sicherheitsleute während eines Rettungseinsatzes beschimpft und misshandelt haben, nun steht ein 69 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht Frankfurt. Bei der Verlesung der Anklage hieß es am Dienstag, der Rentner habe eine der Sanitäterinnen die Rolltreppe in der S-Bahn-Station am Frankfurter Hauptbahnhof hinuntergestoßen.

Der Rentner soll auch die Kollegin der Frau misshandelt und die zwei Sicherheitsmänner als "Schweine" beschimpft haben. Vor dem Amtsgericht muss er sich wegen Widerstands gegen die Rettungskräfte verantworten. Im Gerichtssaal entließ der Mann, der die Vorwürfe bestritt, erst einmal seinen Verteidiger.

Gericht vertagt Prozess

Die Sanitäterinnen hatten vor dem Zwischenfall mit dem 69-Jährigen einen Passanten versorgt, der auf der Rolltreppe gestürzt war. Der Rentner weigerte sich laut Anklage, den Anweisungen des Rettungspersonals zu folgen und eine andere Treppe zu benutzen.

Nachdem die Staatsanwältin am Dienstag signalisierte, eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr gegen den Angeklagten beantragen zu wollen, vertagte das Gericht den Prozess. Ehe die Zeugen angehört werden, soll dem 69-Jährigen zunächst ein neuer Pflichtverteidiger beigeordnet werden.

53 Gewalttaten gegen Sanitäter in einem Jahr

In Hessen wurden im vergangenen Jahr 53 Gewalttaten gegen Rettungskräfte und acht Attacken gegen Feuerwehrleute registriert. Dazu kommen Beleidigungen und Bedrohungen. "Die Bevölkerung hat wahrgenommen, dass wir ein Problem haben", teilte der Personalratschef der Frankfurter Feuerwehr kürzlich mit. Gleichwohl lasse sich kein Rückgang bei den Übergriffen feststellen.

Erst im August war ein Sanitäter beim Eintreffen am Einsatzort in Korbach (Waldeck-Frankenberg) am Arm verletzt worden. Weil ihnen die elf Minuten bis zum Erscheinen der Rettungskräfte zu lange dauerten, griff eine Großfamilie die Sanitäter an. Der Patient konnte erst versorgt werden, nachdem die Polizei mit drei Streifenwagen eingetroffen war.