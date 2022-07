Ein Rentner hat am Bahnhof in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) eine Rollstuhlfahrerin geschubst und beleidigt.

Die 17-Jährige sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Sie hatte sich am Wochenende mit Freunden in einem Aufzug befunden, in den der 74-Jährige mit seiner Begleiterin zusteigen wollte. Als die Jugendliche ihn bat, wegen der Enge draußen zu bleiben, sei er aggressiv geworden.