Reparatur stört Radio und TV-Empfang am Freitag

Antenne auf dem Feldberg kaputt Reparatur stört Radio und TV-Empfang am Freitag

Wegen dringender Reparaturarbeiten am Sender Großer Feldberg kann es am Freitag zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr in Teilen Hesens zu Störungen beim Empfang von UKW- und DVB-T2-Programmen kommen.

Betroffen sind unter anderem die Radio-wellen hr1 (94,4 MHz), hr2 (96,7 MHz), hr3 (89,3 MHz), hr4 (102,5 MHz) sowie die TV-Programme von ARD und ZDF, außerdem einige Privatsender. Wegen der großen Schnee- und Eislast ist ein Stück einer Antenne der Deutschen Flugsicherung (DFS) abgebrochen und muss nun gesichert werden. Aus Sicherheitsgründen werden auch die benachbarten hr-Sendeanlagen heruntergefahren.