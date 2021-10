Nach einem Unfall mit vier Lastwagen kommt es auf der A7 in Osthessen auch noch am Wochenende zu Behinderungen. Zwei Lkw fingen Feuer, die Fahrbahn wurde stark beschädigt. Einer der Fahrer kam ums Leben.

Videobeitrag Video zum Video Fahrer stirbt auf A7 in brennendem Lkw [Videoseite] Video Bild © osthessen-news.de Ende des Videobeitrags

Nach einem schweren Unfall mit mehreren LKW auf der A7 am Donnerstagabend dauern die Aufräumarbeiten an. Nach Schätzungen der Polizei könnte es das ganze Wochenende dauern, bis die Autobahn an der Unfallstelle wieder komplett befahrbar ist. Weil zwei der vier beteiligten Lastwagen Feuer gefangen hatten, war die Feuerwehr über Stunden mit Löschen beschäftigt und musste danach noch lange Glutnester beobachten.

Ein Spezialkran, der an die Unfallstelle gebracht wurde, konnte daher mit der Bergung erst später als geplant beginnen. Außerdem wurde bei dem Brand der Asphalt so stark beschädigt, dass der rechte Fahrstreifen nicht mehr befahrbar war. Er müsse auf einer Länge von etwa drei Kilometern repariert werden, sagte die Polizei.

Aufräumarbeiten an der Unfallstelle auf der A7 Bild © osthessen-news.de

Auffahrunfall am Stauende

Passiert war der Unfall am Donnerstagabend kurz hinter der Tank- und Rastanlage Großenmoor bei Burghaun (Fulda) in Fahrtrichtung Süden. Wegen eines Unfalls hatte sich dort ein Stau gebildet, in dessen Ende ein 30 Jahre alter Fahrer mit seinem Lkw fuhr. Dadurch schob er insgesamt drei weitere Lastwagen ineinander, wie die Polizei mitteilte. Die beiden hinteren Fahrzeuge gerieten in Brand.

Der 30-Jährige wurde den Beamten zufolge in seinem Führerhaus eingeklemmt. Ersthelfer konnten ihn auch nicht aus seinem Fahrzeug befreien. Noch vor Ort erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Die A7 musste für die Löscharbeiten stundenlang gesperrt werden Bild © osthessen-news.de

Die Fahrer der vorderen drei Lkw konnten ihre Fahrzeuge verlassen und erlitten Prellungen und leichte Verletzungen durch Rauchgas. Zwei Ersthelfer wurden ebenfalls mit einer Rauchgasvergiftung in umliegende Kliniken gebracht.

A7 für mehr als sechs Stunden gesperrt

Ein Lkw hatte laut Polizei Holz-Pellets geladen. Dadurch hätten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig gestaltet. Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter klären. Es entstand ein Sachschaden von rund 700.000 Euro.

Weil die A7 wegen des Unfalls in Richtung Süden gesperrt werden musste, bildete sich zeitweise ein kilometerlanger Stau. Insgesamt war die Autobahn für sechseinhalb Stunden gesperrt, bis eine der drei Spuren wieder freigegeben werden konnte.