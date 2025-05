Autogeburt am Telefon: "Ich werde schon Patenonkel genannt"

Eine Geburt auf der Bundesstraße, angeleitet über Telefon - nicht nur für die werdenden Eltern war das eine besondere Situation. Leitstellenmitarbeiter Philipp Marquardt erzählt, wie er die Geburt auf der B42 bei Wiesbaden erlebt hat.

Veröffentlicht am 16.05.25 um 13:32 Uhr

Helfer Philipp Marquardt an seinem Arbeitsplatz

Helfer Philipp Marquardt an seinem Arbeitsplatz Bild © Feuerwehr Wiesbaden

Rettungskräfte haben oft mit Notfällen zu tun. Nicht immer hinterlassen sie so positive Erinnerungen wie die Geburt eines Mädchens in einem Auto auf der B42 bei Wiesbaden. Philipp Marquardt von der Leitstelle Wiesbaden durfte den werdenden Eltern am Telefon zur Seite stehen.

Zunächst ein Notruf wie jeder andere

Für den 25-Jährigen war das ein ganz besonderes Erlebnis. "Einsetzende Geburten hat man schon häufiger", erzählt er im Gespräch mit dem hr. "Aber dass das Kind noch vor Eintreffen der Rettungskräfte zur Welt kommt, das passiert relativ selten."

Audiobeitrag Bild © Feuerwehr Wiesbaden | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der Notruf sei zunächst reingekommen wie jeder andere, berichtet er. "Mir wurde relativ schnell klar aufgrund der Hintergrundgeräusche und der Wehen der Frau, dass es sich da um eine Geburt handelt."

Strukturierter Leitfaden hilft

Natürlich seien die Eltern aufgeregt gewesen. "Das ist für jeden in diesem Telefonat eine außergewöhnliche Situation gewesen", sagt Marquardt. In einer solchen Lage sei es wichtig, den Eltern zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind und dass es jemanden gibt, der ihnen hilft.

Er selbst sei kein Vater, sagt Marquardt. Doch zum einen schöpften er und seine Kollegen aus einem gewissen Erfahrungsschatz. "Zum anderen haben wir eine strukturierte und protokollierte Notrufabfrage, die uns dabei unterstützt, die richtigen Fragen zu stellen und dann auch die richtigen Rettungsmittel zu alarmieren."

Geschichte ging herum wie ein Lauffeuer

Dass alles reibungslos lief, hat auch ihn erleichtert. "Das Kind hat nach einer Minute geschrien und alle waren glücklich." Bei den Kollegen habe sich die Geschichte schnell herumgesprochen. "Das ging durch wie ein Lauffeuer. Ich werde schon Patenonkel genannt."

Bilder von dem Kind habe er noch nicht gesehen, sagt Marquardt. Er würde sich aber freuen, wenn ein Kontakt zur Familie zustande käme. Und vielleicht bekommt das Mädchen ja einen zweiten Vornamen - zum Beispiel Philippa.