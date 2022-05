An einer Gesamtschule in Wiesbaden-Biebrich haben am Mittwochmittag 40 Schüler über Atemwegsbeschwerden geklagt und so einen Rettungseinsatz ausgelöst.

Drei kamen laut Polizei ins Krankenhaus. Ursache sei wahrscheinlich ein Pollenflug, zur endgültigen Klärung werde ein Botaniker zugezogen. Schadstoffmessungen blieben unauffällig.