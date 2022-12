Erst beleidigte er sie, dann schlug er gegen ihren Wagen: Ein Unbekannter hat Rettungssanitäter verbal angegriffen und sie an der Arbeit gehindert.

Ein Unbekannter hat am Samstag Rettungssanitäter im Einsatz bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beleidigte er sie erst, ehe er mehrfach mit der Faust gegen den Rettungswagen einschlug. Ein Schaden am Fahrzeug entstand nicht.