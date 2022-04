Beim Brand in einer Rettungswache in Fritzlar (Schwalm-Eder) sind am Donnerstagabend mehrere Wagen und technisches Gerät beschädigt worden.

Laut Polizei war das Feuer in der Fahrerkabine eines Rettungswagens entstanden. Sie schätzte den Gesamtschaden auf 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Eine andere Rettungswagenbesatzung hatte den Rauch in der verschlossenen Fahrzeuggarage zufällig bemerkt, als sie vorbeifuhr.