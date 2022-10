Rettungswagen fährt am Boden liegenden Mann an

Eine Rettungswagenfahrerin ist in der Nacht zum Samstag in Wiesbden gegen einen auf der Straße am Boden liegenden Mann gefahren.

Der 26-Jährige wurde nach Polizeiangaben vom Sonntag schwer verletzt. Ein Zeuge hatte den hilflosen Mann zuvor gemeldet. Die Fahrerin habe gedacht, dieser liege an anderer Stelle.