Landgericht Revision im "Boystown"-Prozess in Frankfurt angekündigt

Im Fall der kinderpornografischen Plattform "Boystown" im Darknet hat ein Verteidiger einen Revisionsantrag gegen das Urteil des Frankfurter Landgerichts angekündigt.

Dabei gehe es vor allem um die für seinen Mandanten verhängte Sicherungsverwahrung, sagte Anwalt Matthias Cramer aus Paderborn am Donnerstagabend. Er sehe die Voraussetzungen dafür als nicht erfüllt an. Der Mandant des Anwalts, ein 42-Jähriger, war gemeinsam mit drei weiteren Männern am Dienstag verurteilt worden.