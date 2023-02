Die letzten ihrer Art? Diese jungen Menschen stehen gerne in der Bütt

Büttenreden, Kostüme, Umzug - dieser Dreiklang bestimmt die Fastnacht in Hessen. Doch die Vereine klagen: Es fehlt der Nachwuchs in der Bütt. Drei junge Menschen erzählen, was ihnen an diesem seltenen Hobby Spaß macht.