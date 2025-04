Rhein eröffnet Spargelsaison

Ministerpräsident Rhein (CDU) hat in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) zum Saisonstart die Leistungsbereitschaft der Spargelbauern trotz schwieriger Rahmenbedingungen hervorgehoben.

Veröffentlicht am 03.04.25 um 13:32 Uhr

Höhere Erzeugerkosten, gestiegene Mindestlöhne und strengere Auflagen seien die Herausforderungen, die gemeistert werden müssten, sagte er am Donnerstag in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg). Nach Angaben des Arbeitskreises Spargel Südhessen wird der Preis für das Edelgemüse bei plus, minus 15 Euro liegen. 2024 gab es laut Hessischem Bauernverband 91 Betriebe im Land, die auf 1.269 Hektar 6.800 Tonnen Spargel ernteten.