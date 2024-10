Rhein-Main-Region als KI-Zentrum

Die Landesregierung will die Rhein-Main-Region zu einem starken Standort für Start-Ups und Künstliche Intelligenz weiterentwickeln.

"Die hohe Dichte an Rechenzentren hat Frankfurt eine Schlüsselrolle in der globalen Datenverarbeitung gegeben", sagte die Digitalministerin Ministerin Sinemus (CDU) auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Frankfurt. Aber man wolle die Region auch in das "KI-Ökosystem der Zukunft" entwickeln. Der Standort soll so auch neuen und innovativen Unternehmen wie Gründern und Start-up-Unternehmen Platz bieten.