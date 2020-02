Auch in Hessen ist der Rhein über die Ufer geschwappt.

Uferbereiche im Stadtteil Mainz-Kostheim standen am Mittwoch unter Wasser. Die Feuerwehr bereitete sich auf Hochwasser an Rhein und Main vor. In vier Straßen Kostheims wurden laut Feuerwehr mobile Wasserschutzvorrichtungen errichtet.