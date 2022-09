Bei Rüdesheim im Rheingau sind zwei Weltkriegsbomben entschärft worden, eine dritte soll am Donnerstag gesprengt werden. Dafür müssen Auto-, Bahn- und Schiffsverkehr vorübergehend gestoppt werden.

Nach dem Fund von drei Weltkriegsbomben bei Rüdesheim (Rheingau-Taunus) soll am Donnerstag der letzte der Sprengkörper unschädlich gemacht werden. Bei der dritten der Fliegerbomben war der Zünder laut Polizei so festgerostet, dass er sich nicht entfernen ließ. Deswegen soll sie kontrolliert gesprengt werden.

Weil sie in einem felsigen Waldstück unterhalb des Jagdschlosses Niederwald liegt, sind der Feuerwehr zufolge aufwendige Vorbereitungen nötig. Die Bombe soll mit 20 Tonnen Sand und 23.000 Litern Wasser abgedeckt werden, um den Druck abzufedern.

Rhein gesperrt

Rund um die Fundstelle soll ein Sperrradius von 1.000 Metern eingerichtet werden. Ab dem Mittag - voraussichtlich zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr - wird der Rhein zwischen Rüdesheim und Assmannshausen für den Schiffverkehr gesperrt.

Wie der Katastrophenschutz des Rheingau-Taunus-Kreises am Mittwoch in Bad Schwalbach mitteilte, sind auch die rechtsrheinische Bahnstrecke und die Bundesstraße 42 entlang des Flusses von der Sperrung betroffen. Flugzeuge dürfen den Bereich nicht überfliegen. In Assmanshausen werden zudem einzelne Wohnhäuser evakuiert.

Zwei Bomben entschärft

Die je rund 100 Kilogramm schweren Sprengkörper waren am Dienstagvormittag bei einer präventiven Blindgänger-Suche des Kampfmittelräumdienstes südlich des Jagdschlosses Niederwald entdeckt worden. Sie lagen jeweils etwa 100 Meter voneinander entfernt. Zwei von ihnen konnten am Dienstagabend entschärft werden.

Die Sicherheitsbehörden hatten für die Aktion einen Sicherheitsradius eingerichtet. Neben dem Jagdschloss mussten auch die Seilbahn zum Niederwaldenkmal sowie die betroffenen Wald- und Weinbergbereiche evakuiert werden. Einsatzkräfte brachten alle Wanderer und Hotelgäste aus der Gefahrenzone. Insgesamt seien etwa 60 Menschen betroffen gewesen.

