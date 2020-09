Die Rhöner Hofkäserei in Gersfeld (Fulda) hat wegen des Nachweises von Salmonellen einen Schnittkäse zurückgerufen.

Betroffen ist nach Angaben vom Freitag das Produkt "Käse Vier Jahreszeiten Italien" in der 180-Gramm-Packung mit der Losnummer 25-20. Der Käse wurde in Hessen und in Bayern verkauft.