Der Prozess um einen Doppelmord im Frankfurter Justizzentrum wird neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil zu lebenslanger Haft - weil der Vorsitzende Richter möglicherweise befangen war.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das Urteil des Frankfurter Landgerichts zu lebenslanger Haft für den heute 58-Jährigen Hayamon S. aufgehoben. In dem am Freitag bekannt gewordenen Beschluss (AZ 2 StR 234/16) stellten die Richter fest, dass der damalige Vorsitzende der Strafkammer möglicherweise aufgrund verschiedener Äußerungen befangen gewesen sein könnte.

Verfahren geht nun an Landgericht Limburg

Der neue Prozess um den spektakulären Vorfall wird nun nicht in Frankfurt, sondern beim Landgericht Limburg geführt werden. Die Karlsruher Richter verwiesen das Verfahren dorthin.

Der aus Afghanistan stammende Hayamon S. hatte im Januar 2014 vor und im Frankfurter Landgericht zwei Männer mit Messerstichen und Schüssen getötet. Hintergrund war der vorausgegangene Freispruch der damals 45 und 50 Jahre alten Männer. Die beiden hatten wegen des gewaltsamen Todes des Bruders von Hayamon S. vor Gericht gestanden.

Richter könnte befangen gewesen sein

Diesen Prozess hatte derselbe Richter geführt. Im schriftlichen Urteil hatte er den als Zeugen aufgetretenen S. unter anderem als "impertinent" bezeichnet und erklärt. S. versuche andere Zeugen zu beeinflussen. Diese Äußerung könne nach Ansicht des BGH eine Befangenheit des Richters begründen. Gleiches gelte für Äußerungen des Juristen im Zusammenhang mit Selbstjustiz in einem anderen Prozess wenige Tage nach der Gewalttat.

Das Gericht hatte seinerzeit nach fünf Monaten Verhandlungsdauer auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit war es ausgeschlossen, dass der Angeklagte nach 15 Jahren Haft wieder auf freien Fuß kommt. Der Vorsitzende Richter sprach in der Urteilsbegründung von einer geplanten Tat mit "Hinrichtungscharakter". Es sei "fast mehr Lynch- als Selbstjustiz" gewesen. Wie der Täter stammten auch die beiden Opfer aus Afghanistan.

