Auto fährt in Grillhütte mit feiernden Menschen - acht Verletzte

Im südhessischen Riedstadt ist ein Auto mitten durch eine Grillhütte gefahren, in der gerade Menschen feierten. Acht Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

Polizeiangaben zufolge geschah der Vorfall am Freitagabend gegen 20 Uhr im Riedstädter Stadtteil Crumstadt (Groß-Gerau). Demnach krachte eine 33 Jahre alte Autofahrerin in die Grillhütte aus Holz, fuhr anschließend durch sie hindurch und durch eine gegenüberliegende Wand wieder hinaus. Auf Fotos ist zu sehen, wie das Auto hinter der Hütte zum Stehen kam.

Laut Polizei wurden zwei der Feiernden so schwer verletzt, dass sie am Abend in Lebensgefahr schwebten. Fünf weitere Gäste sowie die Autofahrerin seien leicht verletzt worden.

"Vollgas gegeben"

Über die Hintergründe des Vorfalls war zunächst nichts bekannt. Die Polizei teilte mit, die 33-Jährige habe selbst an der Feier teilgenommen. Sie sei zusammen mit ihrem Mann in den Wagen gestiegen, habe dann Vollgas gegeben und sei in die Hütte gefahren.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat einen Sachverständigen damit beauftragt, den Hergang zu klären. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.