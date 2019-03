Auf der A4 bei Herleshausen brennt seit Freitagabend ein mit Reifen und Farblacken beladener Lkw lichterloh. Die Autobahn in Fahrtrichtung Osten ist voll gesperrt.

Kurz vor 20 Uhr am Freitagabend hat auf der A4 an der hessisch-thüringischen Grenze zwischen Gerstungen und der Ausfahrt Wommen (Werra-Meißner) ein mit Reifen und Farblacken beladener Lkw Feuer gefangen. Seitdem steht der Lastwagen in Flammen, die Feuersäule war weithin sichtbar.

Der Fahrer des Lastwagens konnte sich in Sicherheit bringen, teilte die Polizei mit. Warum das Fahrzeug Feuer fing, war noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten am späten Abend noch an. Die Autobahn in Fahrtrichtung Eisenach wurde gesperrt, die Sperrung wird auch wohl noch die ganze Nacht andauern.

Angesichts der massiven Hitzeentwicklung rechnet die Polizei mit massiven Schäden an der Fahrbahn.

