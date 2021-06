Rinder fliehen in Nationalpark

Stallbrand Rinder fliehen in Nationalpark

Voreinem Stallbrand geflohene Rinder haben im Nationalpark Kellerwald-Edersee bei Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) Zuflucht gesucht.

Mehrere Tiere seien dort unterwegs, teilte eine Park-Sprecherin am Montag mit. Wanderer im Bereich Frankenau werden gebeten, Sichtungen zu melden. In dem Stall war am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen.