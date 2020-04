Ein Rollerfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Traktor im Landkreis Kassel tödlich verletzt worden.

Der 40-Jährige sei mit seinem Roller in Grebenstein gestürzt, auf die Gegenspur geraten und dort von dem Fahrzeug erfasst worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Wieso das Kraftrad zu Fall kam, war zunächst unklar. Der Fahrer des Traktors und sein Beifahrer erlitten einen Schock.