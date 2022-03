Ein 73 Jahre alter Rollerfahrer ist nach einem schweren Unfall in Ehrenberg (Fulda) gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Er war am Samstag beim Abbiegen mit einem Pkw kollidiert. Der 56-jährige Autofahrer hatte ihn laut Polizei vermutlich an einer Kreuzung übersehen.