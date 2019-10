In Graben gerutscht

Eine Rollerfahrerin ist am Sonntag zwischen Runkel-Dehrn und Limburg-Eschhofen in einer Kurve zu Fall gekommen und in den Straßengraben gerutscht.

Nach Polizeiangaben erlitt sie Verletzungen. Wie schwer diese waren, teilten die Beamten zunächst nicht mit.