Urteil in Frankfurt

Er hatte in Frankfurt einen Schwerbehinderten im Rollstuhl vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen. Dafür muss ein heute 69 Jahre alter Mann für acht Jahre ins Gefängnis - mit anschließender Sicherheitsverwahrung.

Weil er einen Rollstuhlfahrer auf das Gleisbett der Frankfurter U-Bahn gestoßen hat, ist ein 69-Jähriger am Montag vom Landgericht Frankfurt zu acht Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die Schwurgerichtskammer ging von versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung aus.

Videoaufnahme zeigte die Tat

Der Vorfall hatte sich Anfang Januar an einer U-Bahn-Station im Frankfurter Stadtteil Dornbusch ereignet, wo es zu einem Streit zwischen dem Angeklagten und dem ihm flüchtig bekannten 32-jährigen Rollstuhlfahrer gekommen sein soll. Das spätere Opfer bezichtigte demnach den 69-Jährigen, ihm Alkohol weggenommen zu haben.

Ein 20 Sekunden langer Videofilm, der im Rahmen der Verhandlung gezeigt wurde, zeigt den 69-Jährigen, wie er den Mann im Rollstuhl von der Bahnsteigkante in das Gleisbett stieß und dann den Bahnsteig wechselte. Die Bahn konnte bei dem Vorfall im Januar im letzten Augenblick bremsen, der Rollstuhlfahrer erlitt durch den Sturz leichte Kopfverletzungen.

"Ich wollte mit 70 nicht noch einmal in den Knast"

Nachdem sich der 69-Jährige zunächst nicht zur Sache geäußert hatte, sprach er zu einem späteren Zeitpunkt des Prozesses von einerm Affekthandlung. Er habe das Opfer kurze Zeit vorher an einer anderen U-Bahn-Station kennengelernt und habe ihm helfen wollen, am späten Abend noch Schnaps zu besorgen. Als dieser ihn schließlich des Diebstahls bezichtigt habe, sei er "ausgetickt". Er habe den Mann nicht töten wollen, "ich wollte doch mit 70 nicht nochmal in den Knast".

Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft. Nachdem er seine frühere Verlobte in einer Badewanne ertränkt hatte, war er 2002 vom Landgericht Marburg zu lebenslanger Haft verurteilt worden, die er bis Juni 2019 verbüßte. Dann war er auf Bewährung freigelassen worden.



Sendung: hr3, 16.11.2020, 19.00 Uhr