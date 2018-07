Roter Himmelskörpertanz am Abend über Hessen

Wer am Freitagabend seinen Blick zum Himmel richtet, kann ein seltenes Naturschauspiel beobachten: eine totale Mondfinsternis gepaart mit einem besonders hellen Mars. Dabei dominiert eine Farbe. Alle wichtigen Infos erfahren Sie hier.

Ein doppeltes Himmelsschauspiel bietet sich den Hessen am Abend des 27. Juli. Während einer besonders langen totalen Mondfinsternis wandert der Mond durch den Kernschatten der Erde. Ein Teil des Sonnenlichts wird durch die Erdatmosphäre in den Schattenkegel gebrochen und lässt den Mond rot leuchten. Viele Sternengucker sprechen vom sogenannten Blutmond.

Mars so hell wie nur alle 15 Jahre

Ebenfalls am 27. Juli steht unser Nachbarplanet Mars - wegen seiner auffälligen Färbung auch der Rote Planet genannt - der Sonne von der Erde aus gesehen genau gegenüber. Marsopposition nennen das die Astronomen.

Dabei ist der Planet der Erde in diesem Jahr mit einer Entfernung von 58 Millionen Kilometern besonders nah. Gleichzeitig ist er nicht weit von seinem sonnennächsten Punkt entfernt. Diese Konstellation, die es nur alle 15 Jahre gibt, lässt ihn am Himmel besonders hell erstrahlen.

Die Sonne wird noch knapp über dem Westhorizont stehen, wenn die Show beginnt. In Frankfurt geht der Mond am Freitag um 21.08 Uhr auf. Er ist dann bereits teilverfinstert, ein gutes Stück seiner Scheibe ist bereits in den Kernschatten der Erde eingetreten.

103 Minuten totale Mondfinsternis

Noch in der Abenddämmerung beginnt die totale Phase der Finsternis. Sie dauert diesmal 1 Stunde und 43 Minuten. Es ist die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Eine - um zwei Minuten - längere wird es erst wieder am 9. Juni 2123 geben.

Weitere Informationen Mars - der rostige Planet Seine rote Farbe erhält der Mars durch Eisenoxid, das sich auf seiner Oberfläche und in der Atmosphäre verteilt hat. Eisenoxid ist umgangssprachlich als Rost bekannt. Der Rote Planet ist also ein rostiger Planet. Ende der weiteren Informationen

Die Mitte der Finsternis ist um 22.22 Uhr erreicht, mehr als eine Stunde nach Sonnenuntergang. Jetzt steht der Blutmond in voller Pracht. Etwa die Breite einer ausgestreckten Faust darunter findet man den Mars. Beide stehen dann noch recht tief am Osthimmel.

ISS grüßt Blutmond und Supermars

In der kommenden Stunde steigen sie am Himmel allmählich höher, so dass sich die Beobachtungsbedingungen weiter verbessern. Um 23.13 Uhr beginnt der Mond, den Kernschatten der Erde zu verlassen. Um 0.19 Uhr ist die Mondscheibe wieder voll beschienen. Bis zu ihrem Untergang wandern beide Himmelskörper noch einträchtig durch den Nachthimmel.

Wie auf Bestellung adelt die Internationale Raumstation ISS die Szenerie mit einem prächtigen Vorbeiflug. Die Station mit Esa-Astronaut Alexander Gerst an Bord wird von etwa 22.31 bis 22.37 Uhr als hell leuchtendes Objekt das Firmament über Hessen von West nach Ost durchqueren.

Das Wetter scheint mitzuspielen

Um das Ereignis beobachten zu können, dürfen natürlich keine Wolken die Sicht verdecken. Die Chancen für einen ungetrübten Blick stehen aber gut, wie hr-Meteorologe Mark Eisenmann in Aussicht stellt. "Die Woche ist zumeist sonnig und heiß, die Nächte oft klar", sagte der Experte.

Übrigens zeigen sich auch die Planeten Saturn und Jupiter gut sichtbar in der betreffenden Nacht. Gemeinsam mit Mond und Mars formen sie eine sehenswerte Parade der Himmelskörper.