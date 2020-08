Ein Hersteller ruft "Farmer Cashewkerne" von Aldi Süd zurück.

Sie seien auch in Teilen Hessens verkauft worden, teilte die Märsch Importhandels-GmbH am Dienstag mit. In einer Packung sei eine Kapsel mit Schädlingsbekämpfungsmittel gefunden worden. Betroffen seien die Haltbarkeitsdaten 29.1., 1.2. und 2.2.2021.