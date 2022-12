Polizisten retten Mann in Unterhose

Ein nur mit einer Unterhose bekleideter Mann ist in der Nacht zum Samstag durch Rüdesheim (Rheingau-Taunus) gelaufen.

Polizisten griffen den offensichtlich betrunkenen und orientierungslosen 27-Jährigen auf und setzten ihn zum Aufwärmen in einen Streifenwagen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Zu dem Zeitpunkt lagen die Temperaturen bei -10 Grad. Es stellte sich heraus, dass der Frankfurter in einer Ferienwohnung einquartiert war, wohin die Beamten ihn schließlich brachten.