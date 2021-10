Beim Brand einer Tiefgarage in Rüsselsheim ist am Samstagabend ein Schaden in hoher fünfstelliger Höhe entstanden.

Zwei Pkw und ein Motorrad seien ausgebrannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Menschen wurden nicht verletzt. Auch die anliegenden Wohngebäude seien nicht gefährdet gewesen. In der Tiefgarage im Rüsselsheimer Burgundenring hatte es bereits in den vergangenen Wochen mehrfach gebrannt. Zu möglichen Zusammenhängen machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittlungen zur Brandursache in der Tiefgarage dauerten noch an, erklärten die Ermittler.