Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag auf dem Parkplatz einer Grundschule in Rüsselsheim einen Kleinlaster in Brand gesetzt.

Anwohner bemerkten das Feuer im Ortsteil Königstädten gegen 3.40 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto in Vollbrand. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.