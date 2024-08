Rüsselsheim: Mann durch Schnitte verletzt

Ein 50-Jähriger ist in der Nacht zum Dienstag in Rüsselsheim durch mehrere Schnitte an der Hand verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch war es zuvor zum Streit mit einem zunächst unbekannten Mann gekommen. Dieser griff den 50-Jährigen an und floh anschließend. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.