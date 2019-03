Rund 100.000 Euro Schaden bei Schulbrand in Hanau

Sachschaden Rund 100.000 Euro Schaden bei Schulbrand in Hanau

Bei einem Brand in einer Gesamtschule in Hanau ist in der Nacht zu Dienstag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Nach Polizeiangaben brannte die Aula der Otto-Hahn-Schule aus, Klassenzimmer blieben verschont. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war in einem Mülleimer auf dem Schulhof ausgebrochen.